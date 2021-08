Taimo Aasma: Miks parandada rannaniidu seisundit just karjatamise abil?

Teadaolevalt on Vana-Pärnus ajalooliselt rannas loomi karja­tatud. 18. sajandi lõpust ja 19. sajandi alguse kohta on olemas Gustav Vilbaste rannaala taimestikukirjeldused, mis viitavad küllaltki intensiivsele karjatamisele. On teada, et rannaniidu ala kasutati karja- ja heinamaana 1960.–1970. aastatelgi. Samal ajal aga vähenes nii linna laienemise kui administratiivkeeldude tõttu hooldatav ala pidevalt ja nihkus kesklinnast Raeküla suunas.