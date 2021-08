Selline olukord paneb ühtaaegu nii ohkama kui mõtlema sellele, mis saab tulevikus. Kas üldse on lootust muuta Pärnu kultuuriliselt atraktiivseks? Siis on lootust, et ehk leiavad tee siia eri valdkondade esindajad ja Pärnu ei muutu pensionäride linnaks, mis parimal juhul ärkab ellu vaid suviti. Lahendused, kuidas seda tendentsi vältida, on täiesti olemas.