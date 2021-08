Ansambli Õtekse moodustavad õed Mirjam, Mirtel Katrina ja Kätlin Kits, kes muusikaga on tegelnud terve elu ja just rahvamuusikal on nende südames eriline koht. Suurt rolli on siin mänginud nende muusikaõpetajast ema Margrit Kits, Mooste konkursi tarvis tegid õed rahvamuusikaseaded oma lugudele aga läbinisti ise, kolmekesi.

Õteksete puhul tõstis žürii esile nende kava terviklikkust ja sära: mõlemad võistluskontserdil esitatud lood olid hästi läbi komponeeritud. Žürii kõrval sulatas õdede artistlikkus publiku südamedki – kooslus korjas ansambliga Tradimus sama arvu hääletussedeleid ja seetõttu pälvisid mõlemad publiku lemmiku tiitli.

Õtekse ja ülejäänud võistlejad seadsid kohustusliku palana uude vormi Hargla kihelkonnas Pauline Pehlakult jäädvustatud hällilaulu, mille igaüks omamoodi ette kandis.

Teiseks palaks valisid kolm õde Siberi eestlaste loo “Kuningal oli kolm tütart”.

“Sellega oli see vahva lugu, et vaatasime Siberi eestlaste lugusid ja sattusime selle otsa, et see sobib nii hästi meile, sest meid on ka kolm. Tekkis kohe seos,” lausus üks õdedest.

Kohustusliku hällilaulu seadet tegid nad kolm korda ümber, sest kogu aeg tundus, et midagi on puudu. Lõpptulemusega jäid nad aga isegi väga rahule. “Hakkasime kolmekesi kuulama seda laulu ja see kuidagi tuli iseenesest. Žürii ütles ka, et meie lugu on mediteeriv: oli natuke nagu unes, aga natuke ärkvel, seal kusagil vahepeal.”

Ansambel Õtekse ehk õed Mirjam, Mirtel Katrina ja Kätlin Kits 22. Mooste Elohelül. FOTO: Kristina Masen

Õed Kitsed tõdesid, et neile sobib, kui on mitu pead koos. “Meil on kuidagi samad mõtted, mida teha lugudega. Haarame kohe teise mõttest kinni,“ märkis Mirjam Kits. “Mooste Elohelü ongi sisult just rahvamuusika töötluse konkurss ja sellepärast hästi tore. On üks kohustuslik lugu, aga iga ansambli esituses on see täiesti erinev, sest kõik tõlgendavad seda erinevalt ja see on hästi lahe.”

Festivali võistluskontserti hindas žürii koosseisus Taive Särg, Celia Roose, Tauno Aints, Robert Jürjendal ja Aarne Saluveer, kes eriilmeliste töötluste kõrge muusikalise tasemega jäid väga rahule. Mooste Elohelül osalemiseks ei seata žanrilisi kitsendusi ja piire loob vaid esinejate fantaasia, pillimängu- ja lauluoskus.

Ansambel Õtekse ehk õed Mirjam, Mirtel Katrina ja Kätlin Kits 22. Mooste Elohelül. FOTO: Margrit Kits

Kitsed on käinud Elohelül osalemas eri ansamblitega juba väiksest peale, mõni aasta on vahele jäänud, kuid Õtekse astus publiku ette esimest korda.