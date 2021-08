Pärnu Sadamal on uueks hooajaks nimekirjas seitse tuttavat pallurit ja viis uut nägu. FOTO: Tairo Lutter

Pärnu Sadama korvpallimeeskond on algavaks hooajaks välja hõiganud 12 palluri nime. Tiimi juht Johan Kärp kinnitas, et võistkond on koos ja enam mängijateturul ringi ei vaadata. Homme saab selgust, kellega tuleb madistama hakata eurosarja eelringis.