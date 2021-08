Valimistel on võimalik osaleda ka üksikkandidaadina. Et valimisliit saaks kandidaate esitada, tuleb oma liit esmalt registreerida hiljemalt 2. septembriks. Valimisliite ja kandidaate panevad kirja valla ja linna valimiskomisjonid.

“Kõik Eesti 79 omavalitsust võtavad tänasest vastu avaldusi kandidaatide ja valimisliitude registreerimiseks nii kohapeal kui elektrooniliselt valimiste infosüsteemi kaudu. Võimalus esitada dokumendid infosüsteemi kaudu ja need seal digiallkirjastada muudab asjaajamise paberivabamaks ja mugavamaks, sest siis pole vaja eraldi valimiskomisjoni kohale minna,” selgitas riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe. Ta tuletas meelde, et valimisliitudel tuleb sõlmida seltsinguleping, mis reguleerib liidu liikmete omavahelisi suhteid.

Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on vähemalt 18aastane ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on 1. augusti seisuga omavalitsuses, kus ta soovib kandideerida. Korraga saab kohalikku volikokku pürgida vaid ühes valimisringkonnas.