“Kava “Üle lahe laulud” tuleb väga eripalgeline ja me tahaks tuua lavale selliseid asju, mis on erinevate piirangute tõttu vahepeal ära jäänud,” selgitas Kesküla.

Kuna vahepeal oli suurtele kooridele seatud kooskäimise keeld, said kammerkoori lauljad pandeemia tõttu täies koosseisus viimati rõõmsalt laulda veebruari algul. Leidlikkusel pole aga piire. Kesküla tegi seepeale koorist eri ansambleid, et saaks ikka harjutada. Nii kujunes igale ansamblile oma repertuaar, millest parimaid palasid lootsid kooriliikmed üksteise esituses esimest korda kuulda kevadesse plaanitud galakontserdil. See oldi sunnitud aga ära jätma. Nii astuvadki ansamblid üles nüüd.

Koorijuht tõdes, et see on olnud grammivõrra kangem, väga arendav ja põnev periood kõigile, sest ansamblis laulda on tunduvalt keerulisem kui kooris, kus sa ei vastuta nii palju iseenda tegevuse eest ja saad rahulikult kellegi najale toetuda.

Omaette elevust on kooriliikmetes tekitanud saateansambli-kapelli kokkupanemine. “Meil on ju selliseid hobimuusikuid siin veel, kes mängib kitarri, kes akordioni, ning olen kaasanud käsikellastuudio flööditrio, mille olen samuti koroonaajal kokku pannud, kui ei saanud teha käsikellaproove,” avaldas Kesküla.

Juubelikontserdi kavas leidub tantsunumbridki, kuna kooriliikmete seas on rahvatantsijaid.

“On vaatamist, kuulamist ja lõbusat äratundmist,” lubas koorijuht. “Vähemalt meil endal on olnud väga põnev ja humoorikas prooviperiood suvel. See kontsert tuleb absoluutselt mitteakadeemiline, on muusikat seinast seina. Oleme rõõmustanud kõige rohkem iseennast ja siis jõuab see rõõm ja energia ka publikusse.”