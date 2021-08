Üle veerandsaja aasta on Pärnumaa ja muu maailmagi uudiseid kogu Eestile vahendanud Tori valla elanik Verner Vilgas. Vähem teada on fakt, et kaameramees on mitmes bändis pilli mänginud ja laulnud. Töö tõttu kõikjale jõudva mehe lemmikkoht on enda kätega ehitatud imekaunis kodu Kurina jõe kaldal kiviviske kaugusel Sindist.