Silvia Paluoja: Sinimustvalge edulugu

Riigikogu liige, erukindral ja Kilingi-Nõmme aukodanik Ants Laaneots arvas seepeale, et vormivahetust ei maksa suure kella külge panna, pealegi meenutanud sinelis ja akselbandiga rõivastus tsaari- või nõukogude aega. Mõtlen, et intellektuaalist president Lennart Meri poleks lubanud, et Eesti Vabariigi esindushoone auvahtkond meenutab metsast välja karanud sõjardeid.