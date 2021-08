“See päev on viimane, mil osalejate tausta kontrollimata on võimalik nii suurt üritust korraldada. Oleme ise jooksuhuvilised, mistõttu teame, et piirangud on rängalt mõjunud spordiinimeste ettevalmistusele ja motivatsioonile,” rääkis üks korraldajatest Vahur Mäe. Lisades, et heategevuslikus korras jooks on tänutäheks jooksusõpradele, kes on visalt vastu pidanud ja nüüd ühe korraliku võistluse välja teeninud.