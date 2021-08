Elisabeth Luik: Andke noortele võimalus õppida!

Nurga tagant hiilib vaikselt sügis ja koolgi, mis tähendab omakorda, et taas algab viiruste ja külmetuste periood. Õpilasi on erinevaid, kuid mina õpin aeglasemalt ja seetõttu on mulle ääretult oluline, et oleksin kõikides tundides kohal. Ühel aastal mängisin isekat indiviidi ning marssisin tundi palaviku ja nohuga. Käisin kooliarsti juureski, kes küll pakkus, et võin soovi korral koju minna, kuid kui selgitasin, et vaja on veel teha kontrolltöid ja jään maha, lubas ta mul kooli jääda.