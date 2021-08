Õbluke tütarlaps teatas, et tema on Vändra metsaülem Aliis Kevvai ja vastab küsimustele õpitu ja oma arusaamise pealt. Paraku olid teadmiste hulgast välja jäänud puude vanuse umbkaudne määramine silma järgi ja raiekeelu piirid veekogude ääres.

Kohal olnud Tori valla esindajad eesotsas vallavanem Lauri Luuriga kinnitasid, et vallal puudub reaalne võimekus RMK raieplaanidesse sekkuda. Samal ajal leidis Luur oma kogemusele toetudes, et lageraie on metsade taastumiseks kõige parem, sest harvendusraie puhul taastub mets kehvemini, ja et nõndanimetatud rohevõrgustiku alad jäävad kehtima ka lageda maa kohal. Väidetult kõige parem – see tähendab lagedaks raiutud – metsa taastumine võtab aega 50–70 aastat. Keskkonnaministeeriumi infole tuginev vallavanem ei olnud nendest asjaoludest kas teadlik või pole tal soovi probleemi süveneda. Kuid omavalitsuse käes on hoovad muuta valla üldplaneeringu kaudu RMK raieplaane.