Tarmo Trei: Senise tempoga valmivad neljarealised põhimaanteed 106 aasta pärast

Praegu on valmis 176 kilomeetrit pealinnast Tartu, Narva ja Pärnu viivat neljarealist maanteed, millest taasiseseisvumise järel on rajatud 97 kilomeetrit. Sisuliselt pool valmis neljarealistest on tehtud nõukogude ajal, aga põhimaanteedest on puudu veel 340 kilomeetrit. See ei ole muidugi suurem asi edulugu, kahjuks.