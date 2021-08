Rait Maruste: Mis kumab Lääneranna valla võimuvõitluse tagant?

Lääneranna vald on kogunud viimasel ajal negatiivse tooniga avalikku tähelepanu oma volikogus toimuva võimuvõitluse pärast, mis osaliselt on halvanud voli­kogu töödki. Kõrvalseisja ei pruugi teada, miks on käärimine nii kaugele jõudnud, sestap tuleks tausta veidi selgitada. Ka kohalikule rahvale.