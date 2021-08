Seetõttu on 11 maakonnale antud esimese kategooria tormihoiatus, mis tähendab, et ilm kujutab teatud olukordades endast ohtu ja tuleks jälgida ilmaennustust.

Liivi lahe väikesaarte vahel laevaliiklust korraldav AS Kihnu Veeteed andis teada, et tugeva tuule tõttu on tühistatud reisikiirkatamaraan Runö väljumine Pärnust Ringsusse kell 16.