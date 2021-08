Valmistab heameelt, et riigikontrolör Janar Holm on jõudnud sama järelduseni: ehk aitab see teemaga laiemalt edasi liikuda.

Mitu ülesannet, mis praegu on riigi kohustus, oleks kõige mõistlikum lahendada kohalikul tasandil. Tõsiasi on see, et just omavalitsus teab kõige paremini, millised on murekohad ja kuidas neid otstarbekalt lahendada.