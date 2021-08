Eesti suurima puisniidu 20 aastat kestnud taastamine jõuab lõpusirgele

Heinamaad, kus lagedal maal sekka kasvab siin-seal puid-põõsaid, nimetatakse puisniiduks. Väljanägemiselt ja ökoloogilistelt tingimustelt on puisniidud parkidega sarnased. Küll on need vanemad inimeste rajatud looduslikest kooslustest. Puisniit on metsavööndis üks vanemaid inimese ja looduse vastasmõju tulemusel tekkinud ökosüsteeme. Eestiski üle 1000 aasta tagasi välja kujunenud puis­niidud tekkisid näiteks puidu tarbimise ja karjakasvatuse leviku tagajärjena. Et puisniitude püsimine vajab inimese sekkumist, nimetatakse neid poollooduslikeks, ka pärandkooslusteks.