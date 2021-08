Tondilugusid ja hirmujutte on rahva seas pajatatud ajast aega sõltumata riigikorrast, õhurõhust või rahakursist. Sääraste lugude puhul on tihti tegemist rahvapärimuse või mütoloogial põhinevate juttude või linnalegendidega. Ilmselt on pea iga Eesti inimene kuulnud Haapsalu valgest daamist. Kuid kas meil Pärnus on tekkinud talle võrdväärne vastane?