Kuu aega Erasmuse programmi kaudu vabatahtlikuna loomi talitanud Marie Helen Otti kinnitusel on kõik need isendid varem kuulunud kohalikele, aga vana ja hädisena kasutuks osutunud ning hüljatud või unarusse jäetud. Et kunagi tööd rüganud eeslitele väärikat vanaduspõlve pakkuda, lõi inglanna Judy Quinn 17 aastat tagasi Doukadese küla lähedale varjupaiga, mis on turistidele avatud ja mille käekäik sõltub annetustest.