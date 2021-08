Sirje Niitra: Kellele selline tivoli?

Käisin isegi lapselapsega seda lõbustust vaatamas. Muidugi tahtis tüdrukutirts kohe endale suurt roosat karu saada. Vanaisa püüdis pallidega purkidest laotud torni tabada, aga edutult nagu enamik teisigi. Hiljem üritasid sama lapse isa ja isegi külla tulnud onud, aga ikka ei midagi. Nelja-aastane jäi loomulikult iga korraga järjest kurvemaks. Tee talle selgeks, et see on kõigest loterii, kus enamik ei võida.