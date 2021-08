Eesti mootorispordi 100 aastat Audrus

Korraldaja, endisaegsete mootorrataste taastaja Heino Korbi sõnutsi on ringrajarataste näitusele kohale lubatud tuua vähemalt kümmekond tsiklit, nende hulgas alles hiljaaegu tööle saadud M-52S. Põneva ajalooga masinaid on teisigi.

Samuti antakse samas eri ajastute ringrajaratastele ühisstart. Korbi teatel on kokku lepitud, et sõidetakse ka vihmaga. Küll võib saju korral juhtuda, et plaanitud kuni seitsme ringi asemel teevad rajale minejad siis kolm. Sellega pole vaatemäng aga lõppenud, sest ise Eesti vanimal ringrajamootorrattal IŽ-350 startiv Korb proovib juubeli auks läbida järjest 100 kilomeetrit.