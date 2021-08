Suunamudija ja endine õpetaja Merlin Miido: Ma ei hakanud influencer’iks, vaid see juhtus

Tellijale

Just tänu oma kodu rajamisele ja selle protsessi kajastamisele sotsiaalmeedias sai Miido avalikkusele tuntuks. Praegu jälgib tema koduteemalist Instagrami kontot üle 20 000 inimese.

Aasta alguseni töötas Miido veel Tõstamaa koolis kehalise kasvatuse õpetajana, kuid sotsiaalmeedias saavutatud edu pani teda mõistma, et ta soovib karjääri teha hoopis teises valdkonnas.

Teil on väga ilus ja hubane kodu. Seda ilmestab ka tõsiasi, et võitsite 2019. aasta kodu konkursil rahva lemmiku tiitli. Võib vahest öelda, et olete sisekujunduses kõva käpp?

Ma ise nii ei ütleks. Ma ei arva, et olen sisekujundaja. Kasutaksin sellest lahjemat versiooni nagu kodukujundaja või dekoraator. Mulle tundub, et niimoodi võib minusugune isehakanu enda kohta öelda. Sisekujundaja on minu silmis professionaal, kes on seda eriala õppinud ja omab valdkonna spetsiifilisi teadmisi. Mina olen oma maitse ja arvamuse jagaja, konsultant.

Aga kas olete mõelnud minna sisekujundust õppima?

Olen, aga praegu ma ei ole selleks veel valmis, et minna tagasi ülikooli. Üksvahe mõtlesin sellele tõsisemalt, aga olen selle asemel võtnud hoopis lühikursusi.

Arvan, et kui sattuda väga põhjalikule ja korralikult välja töötatud koolitusele, on lühikese ajaga võimalik saada väga palju teadmisi, aga eks see olene palju koolitajast ja sisustki.

Praegu keskendungi spetsiifilistele koolitustele, kus saan arendada selliseid oskusi, millest enim puudust tunnen. Näiteks: kuidas teha valgusplaane. Tunnen, et just põhiteadmistest on mul puudus, aga ma eelistangi neid koguda praktika käigus.

Millega parajasti tegelete?

Tunnen, et praegu on vaheperiood: otseselt ei tea ise ka, mida ja kuidas peaksin tegema ja mida tahan. Kõige rohkem teen ilmselt Instagrami, aga ma ei tee seda otseselt tööna. See on hobi, kuigi jah, arvatavasti kujuneb sellest töö. Mulle meeldib see väga.