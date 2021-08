Õigeid rahvastikuregistri andmeid on tarvis sellekski, et valijani jõuaks valimiste teabeleht. Selle eesmärk on anda üldist infot hääletamisõiguse kohta, samuti on lehel märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad valimisringkonnas. Need, kel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või on meiliaadress rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga. Ülejäänutele saadetakse teabeleht paberil. Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 7. oktoobril.