KODUOTSIJA ⟩ Noor Tik-Tok otsib kodu

Tik-Tok on sõbralik viiekuune kassilaps, kes on ka väga uudishimulik ja mänguline. “Nurrumootor töötab mitmetaktiliselt,” ütles Pärnu loomade varjupaiga juhataja Seyle Juss.

Kuu alguses Lihulast leitud kassipoeg on varjupaiga hoole all saanud nii kiibi, vaktsiinid kui parasiiditõrje, samuti on ta kastreeritud. Tik-Tokiga saab lähemalt tutvust teha Pärnu loomade varjupaigas. Kui soovite talle kodu pakkuda, peaks aga täitma sooviavalduse varjupaiga veebilehel või helistama numbril 524 6705.