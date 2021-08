Mullu suvel sai Pärnumaal turbakaevandusest alguse põleng, mis levis rabas enam kui 70 hektaril laiuvale Lavassaare linnu- ja loodusalale, kirjutab Keskkonnaõiguse Keskus enda kodulehel. Nimetatud piirkond kuulub seejuures üleeuroopalise tähtsusega Natura 2000 võrgustikku. Keskkonnaamet jättis aga süüteomenetluse alustamata põhjendades, et põlengu põhjustaja pole teada. Samas oli põlengut kustutanud päästeamet põlengu esialgse tekkepõhjuse fikseerinud.

Eestimaa Looduse Fond (ELF) palus mitmes teates ja kaebuses keskkonnaametil süüteomenetlus algatada, et põlengu asjaolud välja selgitada. Keskkonnaamet aga ignoreeris nii teateid kui ka kaebusi, põhjendades seda muuhulgas asjaoluga, et põleng algas turbaraba kaevandamisalalt ning levis Natura alale tuule, mitte inimtegevuse tõttu. ELF vaidlustas keskkonnaameti määruse maakohtus, põhjendades, et kaitsealale levimise põhjus ei ole asjakohane kaalutlus menetluse alustamata jätmisel.