Silvia Paluoja: Teadmistepäevast algab tundmatuga võrrand

Vaatan mustvalgele fotole jäädvustatud poisse-tüdrukuid, oma klassikaalasi, kellest seitsmendik ei talla enam maiseid radu. Teistel on tee olnud kellel sile, kellel konarlik. Aga käima hakkasime seda Ast Bst peale puumajas, mis ehitati tsaariajal Voltveti ministeeriumikooliks ja kus jalutussaali seinal olid stendid siin alghariduse saanud novellikirjaniku Peet Vallaku elu ja loomingu ülevaatega. See maja on alles, jagatud mitme pere korteriteks. Aga koolikell ei kõla minuaegses Väljaküla kaheksaklassilises, hilisemas Tihemetsa põhikoolis juba kümme aastat.