Teatrisügis: Endla avab juubelihooaja arktiliste mängudega

Soome autorite näidend paneb mõtlema mängudele, mida me täiskasvanuna mängime, ja sellele, kuidas need meie liivakastis mõjuvad. Pildil Andrus Vaarik, Kadri Rämmeld, Sepo Seeman. FOTO: Gabriela Urm/Endla teater

Pärnu Endla teater alustab ülehomme oma juubelihooaega “Arktiliste mängudega”, mille esietendust on koroonapiirangute tõttu nii mitu korda ­edasi lükatud, et lugemine on loomin­gulisel juhil Ingomar Vihmaril juba sassi läinud. Aga nüüd see tuleb!