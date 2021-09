Toetajate kaasatulek annab Pärnu võrkpalliklubile kindlustunnet

Äsja teatati, et tiimis jätkab kuuendat hooaega järjest libero Silver Maar. 22aastane kaitsespets, kes praegu pallib Eesti koondisega kodusel EM-finaalturniiril, lootis astuda karjääris sammu edasi ja Maarjamaalt välja pääseda.

“Ta otsis endale suvi läbi välisklubi,” kinnitas Pärnu tiimi mänedžer Reio Tilk. “Mõni variant tekkis, aga konkreetset pakkumist eelmiseks nädalaks ei tulnud. Meil oligi kokkulepe, et kui väljast pakkumist ei tule, jätkab ta Pärnus.”

Niisiis on kümmekond pallurit koos? “Tegelikult natuke vähem, võib-olla ei saa mõne noorega arvestada,” vastas Tilk. “Neile on antud võimalus meeskonnaga treenida ja paari nädala pärast otsustame, kas nende tahtmisest ja tasemest piisab, et meistriliigas mängida.”