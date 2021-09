Pärnu koolinoored ja õpetajad üllatavad omaloomingulise lavastusega

Eelmisest suurejoonelisest Pärnu koolinoorte muusikalist “Vingeim vaatemäng” on möödas juba mitu aastat. Vahepealne hingetõmbeaeg oli vajalik, sest tegijad on enamjaolt samad. “Kogu süda sai sinna pandud ja vahepeal tekkis tunne, kas me üldse suudame veel midagi nii head toota, oli seisakumoment,” tõdes lavastuse üks muusikajuhte Margrit Kits. Teine muusikajuht on Aet Vill.