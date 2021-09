Vambola Paavo: Peremees julgeb vastutada

Vanasti oli perenaine või peremees talu peegel. Kui midagi logises või pilku riivas, näidati nende peale. Hoidku jumal, kui saamatus veel laulu sisse pandi. Kus selle häbi ots! ­Praeguseks on muutunud ajad ja kombed. Peaks olema nii, et kui midagi on korrast ära, näidatakse näpuga süüdlastele ja nad saavad karistada. Uue aja reaalsus on, et viimased eelistavad süüst kõrvale hiilida ja kõiksugu põhjendusi leida.