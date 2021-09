Selleks püstitatakse pühapäeval 12–15 vahel Kesklinna silla kõrvale kunagisse finišipaika melupunkt, kus mängitakse muusikat ja luuakse meeleolu. Korraldustiim märgib osaliselt Jaansoni kallasrajal maha originaalrajagi, et inimesed kogeksid sama tunnet mis päris spordiüritusel. Sümboolne start antakse kell 12. Varem virtuaaljooksule registreerinutele riputatakse finišis kaela medal.

Peakorraldaja Vahur Mäe sõnutsi näitas eelminegi aasta, kui kahe silla jooks toimus koroonaoludes, et paljud jooksusõbrad tahavad minna õigele rajale õigel päeval ja suhelda lubatu piires ülejäänud spordihuvilistega.

“Eelmisel aastal oli õigel jooksupäeval stardis 80 inimest. Tänavugi käis kunagi kahe silla jooksule aluse pannud Enn Hallik välja mõtte, et huvilistele võiks samasugust võimalust pakkuda, ja pühapäeval saab see teoks,” ütles Mäe.

Tänase seisuga on end virtuaaljooksu eri distantsidele kirja pannud üle 1000 liikumissõbra kogu Eestist.

“Loodame, et kõikjalt Eestist lööb kaasa neljakohalise numbri jagu liikumishuvilisi. Kirja pannuid on välismaaltki. Nimekirjas on palju uusi tulijaid, kes varem pole kahe silla jooksul kaasa teinud,” lausus Mäe.