Meelis Kalme: Valmistugem valimisteks

Veel on natuke aega jäänud järgmiste ehk kohalike omavalitsuste valimisteni. Ilmselt ei pälvi need küll välismeedias suurt tähelepanu. Maavalla või väikelinna volikokku kandideerija ei pääse teleekraanilegi niisama tihti kui riigipea. Küll võib ­arvata, et nende valimiste tulemused mõjutavad kodanike elu tunduvalt rohkem.