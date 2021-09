Kirjatüki pealkirja “Omavalitsused peavad ­toetama rohepööret” sisu hajub ehk sellepärast, et keegi kusagil on reastanud kohalikele omavalitsustele 38 soovitust, et tagada senisest parem elukeskkond. Järeldub, et need, kellele käsulauad ­sõnastati, hoiti sellest protseduurist eemale.