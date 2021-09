Pihlamarjad kaovad suleliste noka vahele kui mutiauku

Üle pika aja ­kostitasid septembrihommikud kohati õrnade külmakraadidega. Sellest andsid tunnistust nii tuttavate postitatud pildid valgest õuemurust kui külma näpistatud kõrvitsalehed ja metsa all tumedaks tõmbunud seened. See jahedus tuletas meelde, et ega sügis enam kaugel ole.