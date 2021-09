Seda, et lavalt kõlavad matsakad roppused võivad aplause pälvida, olen varemgi kogenud. Midagi pole teha, hästi hääldatud vandesõnades on väge ja vabastavat võnget, aga ainult sellele vaatajale, kes sellele avatud on. Paradoksaalsel kombel nõuab rämekultuuri väljakannatamine samamoodi kõrgkultuuri nüansside nautimi­sega eelhäälestust, kultuuritead­likkust ja taustateadmisi, et mõista, mis reeglite järgi see Klemolate käivitatud mäng käib. Näiteks ei ­tasu etendusele minna ootusega, et veidrad tegelased avaksid end kuidagi tegevuse käigus.