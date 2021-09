Toimunu on eriti vahva raehärrade-prouade eri eneseõigustuse valguses. Abilinnapea Varje Tipp Keskerakonnast väitis sotsiaalmeedias kriiti­kule vastuseks: “Hea koostöö nimel Eesti jalgpalli liiduga tuleb vahel ka kilplaslikke otsuseid vastu võtta, kui need osutuvad vajalikuks ja parimaks. Kokkuvõttes võidavad sellest kõik, eriti Pärnus armastatud jalgpall. Elu ei ole must-valge ja alati pole probleemide lahendamiseks kõige paremaid lahendusi. Kurb, et ajakirjandus näeb igas asjas negatiivset poolt. Loodame väga, et peagi saame nautida heal tasemel mänge, mis tuuakse koju kätte.”