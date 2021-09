Naali-Maria Liivrand tunneb muret, et jätkuvalt viiakse prügi loodusesse. FOTO: Lilli Tölp

Maakera globaalsest reostusest räägitakse lastele koolis, sellest kirjuta­takse ajakirjanduses, see on iga päev mureküsimuseks, prügialadest tehakse dokumentaalfilme, kuid see kõik ei aita, ikka viiakse oma jäätmed loodusse – metsa alla, parkidesse, põldudele.