Merekultuuripärandi kaardistamise projekt PERICLES algas kolm aastat tagasi ja muude tööde kõrval on loodud igaühele kasutatav portaal-kaardirakendus “Map Your Heritage”. See on mõeldud just selleks, et kõik soovijad saaksid jagada avalikkuse ja muidugi muinsuskaitseameti kui ettevõtmise Eesti-poolse veda­jaga oma kandi pärandit.