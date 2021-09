Uue auto ostja peab olema valmis pikaks ooteajaks

Info-Auto turundusdirektor Tiit Lillipuu avaldas, et esimesel koroona-aastal olid tarbijad väga ettevaatlikud, kuid tänaseks on autoturul nõudlus taastunud ja isegi kasvanud. Näiteks on nende ettevõtte esindatavatest automarkidest tänavu hüppeliselt tõusnud Volvo sõiduautode müük: selle aasta esimese kaheksa kuuga on esindus müünud 54 protsenti rohkem Rootsi juurtega sõiduvahendeid kui mullu samal perioodil.