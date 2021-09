Teada on valimisliitude ja erakondade esinumbridki: Lääneranna valimisliidu esikandidaat on Armand Reinmaa, valimisliidul Tegusad Kogukonnad Rait Maruste, Isamaal Raul Oberschneider, Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE) on Meelis Malk ning Keskerakonnal on volikogu esimehe kandidaadiks Andri Annerviek.