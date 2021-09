Noorsootöötaja, sealhulgas huviringi juhendaja, mängib noore arengus samuti olulist rolli. Seetõttu leian, et väga tähtis on noorte vaba aega ­sisustavate inimeste taust. Professionaalne noorsootööspetsialist on keskendunud enesearengule ja elukest­vale õppele. Kuna noored muutuvad ajas, on paslik öelda, et teadmisi tuleb pidevalt täiendada. Ei piisa kümme aastat tagasi omandatud kõrgharidusest või mõtteviisist “olen ise noor ja tean, mis noortele meeldib”. Kogemusnõustajagi ei saa ametisse üksnes tänu oma kogemustele, vaid ikka õpingute toel, kus antakse juhised, kuidas kasutada kogetut nõustamisprotsessis.