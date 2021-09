Põllumees Kaido Madisson: Võtad selle, mis loodus annab

Äsja abiellunud Lembi Uulimaa ja Kaido Madisson kolisid pereelamusse 1999. aastal, maaüksuse paberites on see Atsi-­Mari kinnistu. Sellepärast, et esimene poeg Ats oli siis juba sündinud ning noored ema-isa mõtlesid, et ju tuleb Mari ka. Aga pere täienes teise poja Miku ja kolmanda ­poja Aloga ning kinnistu nime õigustamiseks jääb võimalus, et keegi miniatest või lastelastest on Mari.