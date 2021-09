Tänavuste muinsuskaitsepäevade keskmes on “Peidus pärand” – kohalikud pärandobjektid, mis esmapilgul näivad tavalised, kuid tegelikkuses loovad kogukonna identiteeti. Koordinaator Madle Lippuse sõnutsi muutub pärand mõistetavaks ja omaseks siis, kui sellega tekib isiklik kokkupuude. “Muinsuskaitsepäevade kavas on mitu sündmust, mis peale ajaloo tutvustamise kaasavad inimesi aktiivselt selle mõtestamisse ja säilitamisse,” rääkis ta.

Eelseisvaks nädalavahetuseks on Pärnumaalgi ette valmistatud eri sündmusi.Osa neist ajastule kohaselt virtuaalselt, mõnelgi saab aga pärandiga kohapeal tutvuda. Näiteks on Pärnu keskraamatukogu korraldanud meelelahutusliku, loosiauhindadega veebiviktoriini, mille teemaks kadunud ja vähetuntud majad ja nende lood Pärnu kultuuriloos. Veebimäng “Mitu maja, mitu lugu” on avatud nädala lõpuni.