Ehkki haridusministeerium teatas enne õppeaasta algust, et koroonajuhtumite tõttu ei jäeta enam lapsi klasside kaupa koju ja koolimajast jäävad eemale vaid nakatunud õpilased, on Audru põhikooli koroonakolle paisunud nii suureks, et kogu kool jääb terveks järgmiseks nädalaks distantsõppele.