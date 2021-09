Udulaam viskas purjetajatele vingerpussi

“Kui eile jäime tuulevaikuse tõttu sootuks kaldale, siis tänane päev algas paljulubavalt: mõnus tuul ja soe ilm lubasid loota, et saame õhtuks kolm või neli sõitu kirja,” rääkis regati võistlusjuht Jüri Sõber. “Aga võta näpust, ilmataadil olid teised plaanid. Kui andsin teise sõidu hoiatussignaali, saabus avamerelt nii paks udulaam, et stardiliini teist otsa polnud näha. Jäime ootele, aga olukord ei muutunud. Lõpuks võtsin vastu otsuse, pole mõistlik üsna jahedaks muutunud ilmaga merel enam passida. Hakkasime kohtunike laevadega pidevalt signaali andes tasapisi jõesuudme poole popsutama. Oli oht, et paljud purjetajad ei leia muuliotsi üles, aga õnneks lõppes erakordne seiklus suuremate jamadeta. Olen palju aastaid võistlusi juhtinud ja ise võistelnud, aga selline olukord oli erakordne kogemus.”