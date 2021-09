Eesti inimesele pole raiskamine kunagi omane olnud. Ennemini on ikka püütud kokku hoida. Seetõttu on enamikule meist nüüd üsna võõrastav näha-kuulda ­kaubakeskuste tavatult suurtest läbimüükidest ning reisi- ja autofirmade suurenevatest kasuminumbritest. On ju teada, et iga pidu saab ükskord otsa ja suurele ­joobumusele järgneb enamasti laastav pohmell.