Tšehhid avavad Pärnu kontserdimaja mitmekülgse uue hooaja

Pärnu kontserdimaja müügijuht Eveli Loorents tunnistas, et nad pole ammu saanud hooaega välisorkestriga avada. Nii on neil suur rõõm seda Tšehhi kollektiiviga teha.

Loorents märkis, et nende siht on alati olnud kõnetada võimalikult paljusid muusikahuvilisi. Nii kõlavad selles majas kammermuusika, sümfoonia, džäss, popp ja folk. Peale selle on nad näinud vaeva, et kontserdimajja leiaksid tee lapsed ja peredki.