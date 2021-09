Motokrossi “olümpial” esindab Eestit kaks pärnakat

“Suur au on esindada Team Estoniat selle aasta Rahvuste krossil,” kirjutas Talviku oma fännilehel. “Juba väikese krossipoisina vaatasin alt üles nende Eesti krossimeeste poole, kes on saanud võimaluse seal osaleda. Nüüd on jõudnud kord minu kätte! Usun, et meil on väga hea tiim koos ja anname endast parima, et tuua võimalikult kõrge koht.”