Sulev Alajõe vastulause: Rohepööre annab piirkonnale uusi arenguvõimalusi

Üks võimalusi rohepöördeks on ühistranspordis võtta kasutusele keskkonnasõbralikud kütused. FOTO: Madis Veltman

Ajakirjanik Silvia Paluoja taandab 7. septembri artiklis energiateemalise arutelu ühele persoonile, küsides, kuhu Sulev Alajõe Pärnu pööraks. Oma kriitikas toetub ta kahele allikale, mis käsitlevad kitsalt tuule- ja päikeseenergia seadmete tootmisprotsessi. See on aga teema, millega peaksid eeskätt tegelema EL, keskvalitsused ja teadlased, otsides kasutatavatele materjalidele taaskasutusvõimalusi. Ent rohepööre hõlmab palju laiemat valdkonda ning kutsungi Eesti 200 nimel kaasa mõtlema, kuidas see kogukondade kasuks tööle panna.