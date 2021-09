See on vaid üks võimalikest hädaolukordadest. Keegi ei suutnud ennustada ülemaailmset koroonaviiruse puhangut ega suuda prognoosida kõiki hädaolukordigi. Küll aga on võimalik erinevateks olukordadeks valmistuda ja aidata lähedastel nendega toime ­tulla. Ehkki inimestele tõtatakse appi, pole ühelgi riigil maailmas nii palju suutlikkust, et paljusid hädasolijaid samal ajal kiiresti abistada.