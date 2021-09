Valgusfestivali kaaskorraldaja Argo Valdmaa teadmist mööda on tegu ainulaadse festivaliga kui mitte Euroopas, siis meie lähiriikides kindlasti. Enamikul valgusega seotud festivalidel tehakse valgusinstallatsioone ja ürituse külastajad satuksid justkui kunstinäitusel. Pärnus toimuv on etenduskunstide festival, kus omavahel on seotud muusika, valgus ja päris inimesed.